Augsburg (dpa) - Vize-Weltmeister Tin Jedvaj will mit seinem Wechsel zum FC Augsburg auch seinen Status als Stammspieler in der kroatischen Nationalmannschaft stärken. "Ich will in guter Form im nächsten Sommer sein, wenn wir uns für die EM qualifizieren", sagte der 23 Jahre alte Verteidiger vor Medien nach seiner Ausleihe für eine Saison von Bayer Leverkusen. "Ich wollte zu einem Verein wechseln, bei dem ich Woche für Woche auf meiner Position spielen kann." In Augsburg will Jedvaj, der in Leverkusen nur Ergänzungsspieler war, einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Er könnte bereits am Samstag (15.30 Uhr) gegen Neuling Union Berlin sein Debüt geben.