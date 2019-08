Augsburg (dpa) - Trainer Martin Schmidt sieht beim FC Augsburg die Transferaktivitäten nach der Verpflichtung der Abwehrspieler Stephan Lichtsteiner und Tin Jedvaj als abgeschlossen an. "Jetzt haben wir einen tollen, kompakten Kader", sagte der Schweizer nach dem 1:1 des FCA am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin. Er sei "froh", wenn am 2. September die Wechselfrist ende, sagte Schmidt.