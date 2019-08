Augsburg (dpa) - Nach einem folgenschweren Fehler von Torwart Andreas Luthe hat der FC Augsburg seine Generalprobe vor dem Pflichtspielstart verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt unterlag am Samstag vor heimischem Publikum mit 2:3 (1:1) gegen den italienischen Fußball-Erstligisten FC Bologna. Mit den Neuen Marek Suchy, Mads Pedersen, Carlos Gruezo und Florian Niederlechner in der Startelf zeigten die Augsburger noch Verbesserungspotenzial für die Auftaktpartie im DFB-Pokal am 10. August (15.30 Uhr) beim Viertligisten SC Verl.