Augsburg (dpa/lby) - Trainer Martin Schmidt erwartet nach dem blamablen Pokal-Aus des FC Augsburg eine positive Reaktion seines Teams zum Start der Fußball-Bundesliga bei Titelanwärter Borussia Dortmund. "Wir werden ein ganz anderes Gesicht sehen in Dortmund, davon bin ich hundert Prozent überzeugt. Wir haben einen Plan, wie wir in Dortmund etwas holen wollen", sagte der Schweizer am Freitag in Augsburg.