Augsburg (dpa/lby) - Für den FC Augsburg wird es in der Bundesliga ernst. Eine Woche nach dem blamablen Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten SC Verl bestreitet die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt ihren Auftakt in der deutschen Fußball-Eliteklasse. Die Augsburger müssen heute bei Vize-Meister Borussia Dortmund um Stars wie Marco Reus und Mats Hummels antreten. "Der Glaube, etwas zu holen, ist da", versicherte Coach Schmidt, der allerdings Verletzungssorgen hat. In seiner Startformation dürften gleich mehrere Neuzugänge wie der tschechische Torwart Tomas Koubek stehen.