Augsburg (dpa) - Vor dem Duell mit Doublegewinner FC Bayern München hat der Augsburger Trainer Martin Schmidt einige personelle Fragezeichen. Zwei oder drei Spieler seien leicht angeschlagen, sagte der Schweizer am Donnerstag mit Blick auf die zurückliegende Länderspielpause. Unter anderen habe der österreichische Offensivmann Michael Gregoritsch eine kleine Schwellung am Fußgelenk davongetragen. Abwehrchef Jeffrey Goueweleeuw absolviert zwar wieder das Mannschaftstraining, er brauche aber noch zwei oder drei Wochen für sein Toplevel, sagte Schmidt vor der Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr).

Nach dem 1:5-Debakel vor der Länderspielpause gegen Borussia Mönchengladbach trennt die Augsburger nur ein Punkt von den Abstiegsrängen. Die Bayern sind nach ihrer ersten Bundesliganiederlage dieser Saison beim 1:2 gegen Hoffenheim gereizt. Die Münchner seien gefährlich, wenn sie einen Lauf hätten und auch wenn sie zuvor verloren hätte, meinte Schmidt. Wichtig sei es, "dass man sich nicht zu klein macht", mahnte der FCA-Coach vor der Mannschaft von Trainer Niko Kovac.