Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat Reece Oxford zurückgeholt und fest verpflichtet. Der in der vergangenen Rückrunde bereits von West Ham United ausgeliehene Abwehrspieler erhielt einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2023. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Die Ablösesumme für den 20-Jährigen, der in der Premier League noch einen Kontrakt bis 2023 hatte, wurde nicht bekanntgegeben.