Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg will der neuen Dortmunder Offensiv-Attraktion Erling Haaland einen unangenehmen Empfang zum Rückrundenstart bereiten. "Es ist natürlich schön, wenn sich ein Spieler mit dieser Reputation, die er schon in jungen Jahren hat, für die Bundesliga entscheidet", sagte Augsburgs Trainer Martin Schmidt vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Auf der Heimfahrt weiß er dann auch ganz genau, wie es in Augsburg zugeht und dass es keine einfachen Spiele hier gibt."

Der Tabellenvierte aus Dortmund hatte Stürmer Haaland (19) kurz vor dem Jahreswechsel für viereinhalb Jahre geholt. Der Norweger von Red Bull Salzburg soll rund 20 Millionen Euro Ablöse gekostet haben. Haaland konnte im Trainingslager des BVB in Marbella allerdings nur dosiert trainieren. In dieser Woche konnte er wieder normal trainieren. "Wir sind gespannt auf seinen Auftritt hier", sagte Schmidt am Donnerstag weiter.

Die Augsburger konnten sich zum Ende der Hinrunde auch dank dreier Heimsiege nacheinander bis auf Platz zehn verbessern.