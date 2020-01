Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg bestreitet einen schweren Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt empfängt am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ausverkauften heimischen Arena Spitzenmannschaft Borussia Dortmund um die neue Stürmer-Attraktion Erling Haaland. Rund 20 Millionen Euro Ablöse zahlten die Dortmunder an RB Salzburg für das norwegische Fußball-Talent. Die Augsburger sind zuversichtlich, mit der Borussia mithalten zu können. Denn sie gewannen zum Ende der Hinrunde drei Heimspiele nacheinander. Man wolle "den Gegner jagen" und "zu Fehlern zwingen", gab Schmidt als Marschroute aus.