Augsburg (dpa/lby) - Augsburgs Trainer Martin Schmidt hat auf den Fehlstart in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga mit Besonnenheit reagiert. "Wir standen in dieser Saison schon einige Male vor Wochen der Wahrheit. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind auf die Spiele, die jetzt kommen", sagte der Schweizer Coach der Fuggerstädter am Dienstag mit Blick auf die Niederlagen gegen Borussia Dortmund (3:5) und zuletzt bei Union Berlin (0:2). "Wir haben es gegen Dortmund und Union verpasst, uns Luft zu verschaffen. Jetzt geht es darum, die Punkteanzahl wieder zu erhöhen. Wir sind auf allen Ebenen gefordert."

Die Augsburger sind Tabellen-12. und empfangen am Samstag (15.30 Uhr) die abstiegsbedrohten Bremer. Werder hat als 16. sechs Punkte weniger als der FCA.