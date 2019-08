Augsburg (dpa/lby) - Vor seinem Aufbruch ins Abenteuer Bundesliga holte sich Stephan Lichtsteiner noch Rat bei den ehemaligen Augsburgern Alexander Manninger und Marwin Hitz. Der 105-malige Schweizer Nationalspieler soll bei den Fuggerstädtern die erhoffte Verstärkung in der Problemzone rechte Außenverteidigung werden. "Das ist eine interessante Aufgabe, wir haben etwas Spannendes vor uns. Von der Liga her, vom Club her natürlich auch ist es etwas ganz Neues für mich", sagte der 35 Jahre alte Routinier, dessen Verpflichtung am Montagabend bekanntgegeben wurde.