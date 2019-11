Aue (dpa) – Mit einem Erfolg beim VfL Bochum will der FC Erzgebirge Aue am Samstag (13.00 Uhr/Sky) seinen vierten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigen. Allerdings muss Trainer Dirk Schuster sein Mittelfeld umbauen. Neben dem rot-gesperrten Jan Hochscheidt fehlen auch die gelb-gesperrten Philipp Riese und Clemens Fandrich. "Im Training haben sich mehrere Spieler angeboten, um die drei Stammkräfte zu ersetzen. Die Jungs, die bisher nur wenig Einsatzzeit hatten, haben gezeigt, dass sie in die Mannschaft wollen", sagte Schuster am Donnerstag. Schuster will dem VfL "einen heißen Tanz liefern". Die Bochumer seien besser, als es ihr 15. Tabellenplatz derzeit aussagt, betonte Aues Trainer. Er warnt vor allem vor der Offensivstärke der Westdeutschen: "Sie haben mit Silvere Ganvoula einen der besten Stürmer der 2. Bundesliga in ihren Reihen und pflegen ein gutes Kombinationsspiel. Unsere Aufgabe wird es sein, den VfL zum Stehen zu kriegen, sauber zu verteidigen und nach vorn selbst gefährlichen Offensivfußball zu zeigen."

Für Hochscheidt war gegen St. Pauli Tom Baumgart in die Startelf gerückt. Er dürfte wieder die erste Wahl sein. Für das defensive Mittelfeld bieten sich Louis Samson und Dominik Wydra an. "Auch Hikmet Ciftci ist ein Kandidat für diese Position", erklärte Schuster, der auch die Variante mit einer "Doppel-Zehn" ins Spiel brachte: "Dann wäre Christoph Daferner eine Option für die Startelf. Wir werden bis zum Spiel genau hinschauen, welches System und welches Personal am besten zum Gegner passt." Unterdessen hat Stürmer Philipp Zulechner seinen Kontrakt bis zum 30. Juni 2023 verlängert. "Philipp tut uns auf und neben dem Platz sehr gut", sagte Schuster über den Österreicher.