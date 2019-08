Artikel per E-Mail versenden

Aue (dpa) - Dirk Schuster kann bei seinem Debüt als neuer Cheftrainer von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue personell fast aus dem Vollen schöpfen. Für das Auswärtsspiel am heutigen Sonntag bei Holstein Kiel steht nur Innenverteidiger Malcolm Cacutalua (Reha nach Kreuzbandriss) nicht zur Verfügung. "Es wird den einen oder anderen Härtefall geben. Ich denke, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen werden und hoffe, dass wir in Kiel auch mit der Aufstellung richtig liegen", sagte Schuster, der nach der ersten Trainingswoche beim sächsischen Club ein positives Fazit zog: "Ich bin sehr positiv gestimmt. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die charakterstark und wissbegierig ist. Um in Kiel zu punkten, wollen wir mit genauso viel Leidenschaft und Disziplin agieren wie zuletzt beim 0:0 gegen den VfB Stuttgart."