Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat Robert Herrmann bis zum Saisonende an den FC Würzburger Kickers verliehen. Das gaben beide Vereine am Freitag bekannt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Aue noch bis zum 30. Juni 2021 läuft, soll beim Drittligisten Spielpraxis sammeln. In der vergangenen Saison absolvierte Herrmann 14 Zweitliga-Einsätze für die Sachsen. "Von den Kickers habe ich bislang nur Positives gehört. Ich freue mich, dass ich nun Teil dieses Teams bin, will hier meine Leistung abrufen und so viele Spiele wie möglich absolvieren", sagte Herrmann in einer Mitteilung der Würzburger.