Aue (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue trauert um Klaus Thiele. Der frühere Torwart ist am vergangenen Wochenende im Alter von 85 Jahren gestorben. "Der FCE übermittelt auch auf diesem Weg seine aufrichtige Anteilnahme an die Familie und Freunde von Klaus Thiele", teilte der Club am Mittwoch auf seiner Homepage mit.

Thiele bestritt 258 Pflichtspiele für den Vorgängerverein SC Wismut Karl-Marx-Stadt und wurde 1956, 1957 und 1959 drei Mal DDR-Meister. Außerdem bestritt er vier A-Länderspiele für die DDR.