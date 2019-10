Aue (dpa) – Der FC Erzgebirge Aue will seine starke Heimbilanz in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. Gegner heute (18.30 Uhr) im Erzgebirgsstadion ist der Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg. Bislang haben die Sachsen von vier Spielen vor heimischem Publikum drei gewonnen, eine Partie endete unentschieden. "Ich erwarte ein sehr intensives Spiel gegen einen starken Gegner. Wir sind körperlich und psychisch so vorbereitet, dass wir den Nürnbergern unter Flutlicht einen heißen Tanz liefern können", sagte Trainer Dirk Schuster. Er muss nur auf Erik Majetschak (Reha) verzichten. Mit einem Sieg können die viertplatzierten Auer ihren Vorsprung auf Nürnberg in der Tabelle auf fünf Punkte ausbauen.