Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 neben Erik Majetschak (Reha-Training) auch auf Filip Kusic verzichten. Der Außenverteidiger laboriert an muskulären Problemen. "Er spielt in den Planungen für das Spiel keine Rolle. Ansonsten sind alle Mann an Bord", sagte Trainer Dirk Schuster bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Gegner Darmstadt sei eine "harte Nuss", die seine Mannschaft aber knacken will, um auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen zu bleiben, betonte der 51 Jahre alte Fußball-Lehrer. "Nach dem Sieg auf St. Pauli befindet sich Darmstadt im Aufwind. Wir treffen auf eine gut eingestellte Mannschaft, die uns alles abverlangen wird", sagte Schuster vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. "Es ist ein spezielles Spiel für mich. Ich hatte dort eine sehr erfolgreiche Vergangenheit. Aber wir es wird dort keine großen Sentimentalitäten meinerseits geben. Wir haben den klaren Auftrag, das Spiel bestmöglich und mit der maximalen Punktzahl zu gestalten."