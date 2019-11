Aue will mit Sieg über St. Pauli in die Erfolgsspur zurück

Aue (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie heute (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC St. Pauli wieder einen Erfolg an. Trainer Dirk Schuster muss dabei allerdings auf Jan Hochscheidt verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler fehlt aufgrund einer Rot-Sperre. Darüber hinaus ist der Einsatz von Dimitrij Nazarov fraglich. Der Nationalspieler Aserbaidschans hatte sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Wales am Bein verletzt. "Es wird vor allem darauf ankommen, dass wir die starke Offensive von St. Pauli gebändigt kriegen. Auf der anderen Seite wollen wir uns selbst Chancen erarbeiten, die wir dann hoffentlich besser verwerten können als zuletzt", sagte Schuster.