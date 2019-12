Aue will mit Sieg in die Zweitliga-Rückrunde starten

Aue (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue peilt zum Rückrunden-Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga heute einen Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth an. Damit würden die Sachsen nicht nur den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten, sondern sich außerdem an die Spitze der Heimtabelle setzen. "Fürth hat große fußballerische Qualität. Wir müssen höllisch aufpassen", sagte Trainer Dirk Schuster. Acht der bisher 14 Duelle mit Fürth im Erzgebirge endeten mit einem Unentschieden.