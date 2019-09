Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue reist mit großer Zuversicht am Sonntag (13.30 Uhr) zum Hamburger SV. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nach sechs Spieltagen nur zwei Punkte. Die Sachsen sind unter ihrem neuen Trainer Dirk Schuster zudem noch ungeschlagen. "Wir sind bei einem großen Aufstiegsfavoriten zu Gast, der einen Kader mit viel individueller Klasse vorweisen kann. Am Montag hat St. Pauli beim 2:0-Sieg im Stadtderby aber gezeigt, dass der HSV nicht unverwundbar ist", sagte Schuster am Freitag: "Wir fahren deshalb mit großem Respekt, aber ohne Angst nach Hamburg. Es liegt auch viel an uns, wie wir dort auftreten und das Spiel bestreiten." Neben Erik Majetschak und Steve Breitkreuz (beide verletzt) muss Schuster auch auf Außenverteidiger Calogero Rizzuto (Gelb-Rot-Sperre) verzichten. Fraglich ist zudem der Einsatz des angeschlagenen Dennis Kempe.