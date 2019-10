Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt an diesem Freitag (18.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 seinen sechsten Saisonsieg an. Die seit vier Spielen ungeschlagenen Sachsen reisen als Tabellenvierter mit viel Selbstvertrauen nach Hessen. "Wir müssen wie in den letzten Spielen alles geben und an unsere Grenzen gehen, um gegen einen guten Gegner zu bestehen", sagte Trainer Dirk Schuster vor der Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. Mit Darmstadt gelang Schuster zwischen 2013 und 2015 der Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. "Es wird keine großen Sentimentalitäten meinerseits geben. Wir haben den klaren Auftrag, das Spiel bestmöglich zu gestalten", meinte der Trainer. Verzichten muss er neben Erik Majetschak auch auf Verteidiger Filip Kusic.