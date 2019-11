1:3 in Aue: FC St. Pauli bleibt weiter sieglos

Aue (dpa/lno) - Der FC St. Pauli steckt in der 2. Fußball-Bundesliga in einer Krise. Die Hamburger verloren am Freitagabend beim FC Erzgebirge Aue mit 1:3 (0:2) und sind jetzt seit insgesamt sieben Pflichtspielen sieglos. Zwei Abwehrschnitzer des walisischen Verteidigers James Lawrence nutzte Aue mit einem Doppelschlag zur frühen Führung durch Florian Krüger (14.) und Dimitrij Nazarov (24./Foulelfmeter). Henk Veerman (56.) erzielte bei seinem Startelf-Comeback für St. Pauli zwischenzeitlich den Anschlusstreffer, ehe Pascal Testroet (62.) schnell wieder auf 3:1 erhöhte. Vor 14 000 Zuschauern waren die Gäste allerdings auch ersatzgeschwächt.