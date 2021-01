Die Klub-Weltmeisterschaft muss ohne den FC Auckland City stattfinden. Die Neuseeländer sagten ihre Teilnahme an dem Turnier in Katar (1. - 11. Februar) ab. Das teilten der Weltverband Fifa und Auckland City mit. Grund dafür sind die Quarantänebestimmungen in Neuseeland wegen der Corona-Pandemie. Durch die Absage werde das Format nicht verändert, so die Fifa. Der FC Bayern steigt als Gewinner der Champions League erst im Halbfinale am 8. Februar ein. Das Endspiel ist am 11. Februar. Zum Auftakt sollte Auckland in der ersten Runde gegen Gastgeber al-Duhail SC spielen; dieser hat nun ein Freilos. "Aktuell schauen wir alle mit großen Bedenken auf die ganze Entwicklung", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick über die Gesamtlage: "Ich weiß auch nicht, was die nächsten Tage und Wochen bringen werden."