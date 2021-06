Der Wolfsburger Mittelfeldspieler Maximilian Arnold gehört offenbar zum Aufgebot der deutschen Fußballer bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der 27-Jährige ist für den Kader von Trainer Stefan Kuntz nominiert, wie der Kicker berichtet. Arnold hatte in der vorigen Saison großen Anteil an der Champions-League-Qualifikation des VfL Wolfsburg, schon 2017 war er Kapitän der U21-Auswahl, die Europameister wurde. Der Olympia-Auswahl für Tokio dürfen drei Fußballer angehören, die vor 1997 geboren wurden. 2016 waren Lars und Sven Bender sowie Nils Petersen im Olympiakader. Die Nominierung für Tokio will der Verband DFB in den kommenden Tagen bekanntgeben.