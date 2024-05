Von Javier Cáceres

Wer je das Privileg hatte, sich mit César Luis Menotti über Fußball zu unterhalten, war hernach notwendigerweise wie verwandelt. Er war ein Verführer, auch weil er ein Mann war, der verstanden hatte, was Menschen bewegt. Zum Beispiel: der Fußball. Zu Zeiten, da dieser in intellektuellen Kreisen verpönt war, in linken zumal, hob er ihn auf eine neue Kategorie. Mit Sätzen, die man in Marmor meißeln könnte. Menotti war gewiss nicht der erste Feuilletonist, der aus dem Fußball kam. Einer der mächtigsten und, weil wortgewaltigsten, einflussreichsten, das war er allemal. Nun ist er, wie Argentiniens Fußballverband AFA am Sonntag bestätigte, im Alter von 85 Jahren verstorben. Nach einem Sturz in seinem Domizil litt er unter akuter Blutarmut.