„Antonio ist ein Spitzentrainer, eine Führungspersönlichkeit“, sagte Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis. Er sei sicher, dass mit Conte der notwendige Neuanfang beginnen könne. Mit der Verpflichtung Contes leite der Klub ein „neues, wichtiges Kapitel in der Geschichte von Napoli“ ein, so De Laurentiis weiter. Neapel war in der vergangenen Saison erstmals nach mehr als drei Jahrzehnten italienischer Meister geworden. In der abgelaufenen Saison landete der süditalienische Verein nur auf Platz zehn. „Napoli ist ein Ort von globaler Bedeutung“, sagte Conte. Er sei „glücklich und aufgeregt“, künftig auf der Bank von Napoli Platz nehmen zu können und verspreche, sein Bestes für Mannschaft und Verein zu geben.