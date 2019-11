Erfurt (dpa) – Fußball-Regionalligist FSV Wacker Nordhausen muss nach den Ausschreitungen im Landespokal-Achtelfinale beim Siebtligisten SV Altengottern eine Geldstrafe von 1200 Euro zahlen. Das bestätigte Joachim Zeng, Sachgebietsleiter Spielbetrieb beim Thüringer Fußball-Verband, am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die "Thüringer Allgemeine" über das Urteil berichtet. Am 12. Oktober hatten einige Wacker-Ultras nach dem Führungstreffer des Außenseiters das Spielfeld gestürmt und Altengottern-Kapitän Pawel Kulczyk tätlich angegriffen. Daraufhin musste die Polizei einschreiten. "Es ist klar, wer schuld ist. Wir werden die Strafe bezahlen", erklärte Wacker-Präsident Nico Kleofas gegenüber der "Thüringer Allgemeine". Nordhausen verzichtete zudem auf die dem Gastverein im Pokal zustehenden 40 Prozent der Einnahmen aus der Begegnung. Der FSV Wacker hatte die Partie mit 3:1 nach Verlängerung gewonnen. Auch bei dem Pokalspiel zwischen Ohratal und Kahla (3:2) war es am 13. Oktober zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern gekommen. Das Spiel wurde erst nach einer 25-minütigen Unterbrechung fortgesetzt. Laut Zeng findet dazu die mündliche Verhandlung vor dem TFV-Sportgericht in der kommenden Woche statt.