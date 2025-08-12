Die Schweizer Fußball -Nationalspielerin Alisha Lehmann wechselt innerhalb der Serie A vom italienischen Meister Juventus Turin zum FC Como Women. Die 26-Jährige unterschrieb nach nur einem Jahr bei den Turinerinnen einen Vertrag bis 2028, teilte der Klub mit. Lehmann gehört durch ihre Präsenz in den sozialen Medien zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Sie hat 16,7 Millionen Follower auf Instagram und 12 Millionen bei Tiktok.

Ihr neuer Klub wolle „ein Maßstab im Frauenfußball werden, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa und der Welt. Es ist ein Projekt, das Sport, Mode, Kultur und echte Werte vereint“, ließ sie wissen. Der Verein, bei dem auch die Deutsche Ramona Petzelberger unter Vertrag steht, ist im Besitz des US-Fonds Mercury/13, der die erste Multi-Klub-Struktur im Frauenfußball aufbauen will. Auch Giorgio Chiellini, Europameister von 2021 und langjähriger Profi bei Lehmanns Ex-Verein Juve, ist finanziell beteiligt.