Albufeira (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist eine Woche vor dem Rückrunden-Start noch nicht in Bundesliga-Form. Die Niedersachsen bestritten am Freitag in ihrem Trainingslager an der portugiesischen Algarveküste gleich zwei Testspiele an einem Nachmittag - und gewannen davon keines. Die vermeintliche Stammformation des VfL verlor in der zweiten Partie mit 1:2 (0:0) gegen Servette Genf.

Der Franzose Grejohn Kyei schoss dabei in der 90. Minute den Siegtreffer für die Schweizer, nachdem er in Albufeira bereits kurz nach der Pause per Handelfmeter getroffen hatte (49.). Das Wolfsburger Tor zum 1:1 schoss Daniel Ginczek in der 64. Minute.

Auch eine vermeintliche B-Elf der Wölfe hatte zuvor nur 1:1 (1:0) gegen den südkoreanischen Club FC Seoul gespielt. Yunus Malli brachte die Niedersachsen in der 14. Minute in Führung. Nach einer Stunde kassierten sie jedoch den Ausgleich (60.). Fünf Minuten vor Schluss verschoss Malli nach einem Foul an Paulo Otavio einen Elfmeter (85.). Erster Rückrunden-Gegner des VfL in der Fußball-Bundesliga ist am 18. Januar der 1. FC Köln mit dem Ex-Wolfsburger Elvis Rexhbecaj.