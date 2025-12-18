Es hat im Fußball schon viele kuriose Geschichten um Trainer und ihre Entlassungen gegeben. Eine der berühmtesten trug sich 1999 bei Fortuna Köln zu, als der damalige Zweitligist gegen Waldhof Mannheim spielte. Beim Anstoß saß Toni Schumacher als Trainer auf der Bank, nach einem 0:2-Rückstand war der ehemalige deutsche Nationaltorwart seinen Job bereits in der Halbzeitpause los. Der legendäre Fortuna-Präsident Jean Löring hatte Schumacher kurzerhand entlassen und setzte sich nach der Pause selbst auf die Bank, die Fortuna verlor 1:5. Löring begründete Schumachers Entlassung später mit den Worten: „Ich als Verein musste reagieren.“
Kamerun beim Afrika-CupEin Nationalteam, zwei Trainer?
Lesezeit: 2 Min.
Vor dem Afrika-Cup fühlen sich zwei Trainer für Kameruns Nationalteam zuständig, zwei Kaderlisten inklusive. Im Zentrum der Konfusion: Verbandspräsident Samuel Eto’o.
Von Maik Rosner
Curaçao bei der Fußball-WM:Das kleinste Land, das je bei einer WM antrat
Bekannt ist Curaçao als Urlaubsinsel und für seine Liköre – jetzt fahren die Fußballer des kleinen Karibikstaats erstmals zur WM. Der Einfluss der Niederlande ist überall spürbar.
Lesen Sie mehr zum Thema