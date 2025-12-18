Es hat im Fußball schon viele kuriose Geschichten um Trainer und ihre Entlassungen gegeben. Eine der berühmtesten trug sich 1999 bei Fortuna Köln zu, als der damalige Zweitligist gegen Waldhof Mannheim spielte. Beim Anstoß saß Toni Schumacher als Trainer auf der Bank, nach einem 0:2-Rückstand war der ehemalige deutsche Nationaltorwart seinen Job bereits in der Halbzeitpause los. Der legendäre Fortuna-Präsident Jean Löring hatte Schumacher kurzerhand entlassen und setzte sich nach der Pause selbst auf die Bank, die Fortuna verlor 1:5. Löring begründete Schumachers Entlassung später mit den Worten: „Ich als Verein musste reagieren.“