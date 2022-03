Die erneut ansteigenden Corona-Infektionszahlen stellen auch den deutschen Profifußball vor größere Herausforderungen. Nachdem in der Bundesliga bereits der FSV Mainz die Verschiebung der Partie am Samstag beim FC Augsburg beantragt hatte, zog in der zweiten Liga der Hamburger SV nach. Wegen eines größeren Corona-Ausbruchs im Team will der HSV das Samstags-Heimspiel gegen Aue verlegen. "Wir wären in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und haben die heutigen Trainingseinheiten abgesetzt", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Die vielen Verdachtsfälle im Klub hatten sich nach Testungen am Donnerstag bestätigt: "Ein Großteil des Kaders und des Staffs hat sich angesteckt", teilte der HSV mit, ohne die genaue Anzahl der Erkrankten zu nennen. Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf wurde konkreter und vermeldete 20 positive Fälle, darunter auch der neue Cheftrainer Daniel Thioune. Auch Düsseldorf beantragte inzwischen, das Samstags-Spiel in Paderborn zu verschieben.

Sorgen wegen Corona-Ausfällen haben immer mehr Klubs. Mehrere Verdachtsfälle erschweren die Planungen des SC Freiburg für das Spiel gegen Wolfsburg, Union Berlin muss gegen Stuttgart auf mindestens vier Infizierte verzichten. Borussia Mönchengladbach fehlt im Abstiegskampf gegen Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr) ausgerechnet Trainer Adi Hütter. In der zweiten Liga musste Mike Büskens seinen Einstand als Interimstrainer von Schalke 04 verschieben. Wie Büskens, ist auch Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder vor der Partie am Sonntag beim FC Ingolstadt infiziert und daher in häuslicher Isolation.

Größter Aufreger ist jedoch die von Mainz 05 geforderte Absage des Augsburg-Spiels. Der abstiegsbedrohte FCA ging auch am Donnerstag von einer planmäßigen Austragung am Samstag aus. Bei Mainz hatten sich 20 Personen infiziert, aber die Quarantäne läuft bei einer Reihe von Spielern am Freitag ab. "Wir wüssten kein Argument, warum das Spiel abgesagt werden soll", sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl, der zudem eine neues einheitliches Testverfahren für alle Klubs forderte. Zuvor lieferten sich bereits die Sportchefs Heidel (Mainz) und Reuter (FCA) ein verbales Fernduell. Die Liga gab zunächst keine Entscheidung bekannt.