Der deutsche Trainer Domenico Tedesco, 40, ist von seiner Entlassung beim türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul laut eigener Darstellung kalt erwischt worden: „Wir hatten gerade erst über eine frühzeitige Vertragsverlängerung diskutiert“, sagte der frühere Bundesliga-Coach der Deutschen Presse-Agentur: „Nun gehen wir nach der erst zweiten Liga-Niederlage in dieser Saison getrennte Wege. Das zeigt wieder einmal, wie schnelllebig der Fußball geworden ist.“

Fenerbahce hatte am Sonntagabend das für die türkische Meisterschaft maßgebliche Stadtderby beim Erzrivalen Galatasaray deutlich 0:3 verloren. Damit hat Fenerbahce bei nun sieben Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter als Tabellenzweiter nur noch theoretische Chancen auf den Titel. Tedescos sportliche Bilanz war dennoch überwiegend positiv. Nach seinem Dienstbeginn in Istanbul im vergangenen Spätsommer, als er bei Fenerbahce den freigestellten Jose Mourinho beerbt hatte, blieb sein Team vom fünften Spieltag an in 22 Liga-Partien in Serie ohne Niederlage. In der Europa League scheiterte Fenerbahce im Playoff an Nottingham Forest.

Dennoch muss Tedesco, der in der Bundesliga bei Schalke 04 (2017-2019) und bei RB Leipzig (2021-2022) Cheftrainer sowie von Februar 2023 bis Januar 2025 Nationalcoach in Belgien war, nun gehen. Zudem trennte sich Fenerbahce Istanbul auch von Sportdirektor Devin Özek und Sportkoordinator Berke Celebi.