Die geplante Übernahme des Premier-League-Klubs FC Everton durch die amerikanische Investmentfirma 777 ist geplatzt. Das gaben die Engländer am Samstag bekannt. Everton werde nun alle weiteren Optionen prüfen, hieß es. Seit einiger Zeit gab es Medienberichte, wonach das US-Investmentunternehmen 777, das auch Anteile am Berliner Zweitligisten Hertha BSC, am CFC Genua und an Standard Lüttich hält, finanzielle Probleme habe.