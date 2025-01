Kommentar von Philipp Selldorf

Nach offiziellen wie auch nach inoffiziellen Angaben ging es bei der Vollversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten in Frankfurt am Donnerstag zivilisiert und sachlich, ja sogar überraschend niveauvoll zu, wie der Liga-Vorsitzende Aki Watzke spöttisch anmerkte. Und dies, obwohl die weniger bemittelten Vereine den frivolen Versuch unternommen hatten, zulasten der Oberschicht-Klubs höhere Anteile an der gemeinsamen Beute aus dem Verkauf der Fernsehrechte einzufordern. Konkret ging es am Ende aber bloß noch darum, wie die Umleitung von zehn Millionen Euro aus dem Europacup-Fonds der Uefa in die zweite Liga zu finanzieren ist. Nun ja.