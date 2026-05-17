1100 Fans waren zu einem unbedeutenden Spiel mitgereist, aber in diesem Fall ist es fair zu behaupten, dass viele von ihnen gerne in München geblieben wären. Denn dort siegte am Samstag gleichzeitig die zweite Mannschaft des TSV 1860 München 5:1 gegen den FC Ismaning und wurde damit Meister in der Bayernliga Süd. In Verl riefen deshalb viele „Ha, Ho, Höre, Sechzig Amateure“, aber weil die Sechzig-Profis da gerade mal wieder zurücklagen, hörte es sich ein wenig despektierlich an.

In Liga vier aufsteigen darf die U21 aufgrund der Regularien nicht, dafür hätten die Profis in die zweite Bundesliga aufsteigen müssen. An diesem Ziel ist der Verein aber klar gescheitert, und ein 0:3 zum Saisonabschluss in der ostwestfälischen Provinz lockerte bei den Beteiligten die Zungen. „Wir müssen ein ganz anderes Mindset reinbringen“, sagte etwa Torwart Thomas Dähne bei Magenta-Sport, eine andere Denkweise und Anspruchshaltung also, denn: „Es kann nicht sein, dass Sechzig nach Verl fährt und sich geschlagen gibt.“ Trainer Markus Kauczinski sagte über die zweite Halbzeit: „Wir konnten der Spielfreude von Verl nichts entgegensetzen, die Energie hat nachgelassen, und am Ende war die Höhe der Niederlage in Ordnung.“

„Wir haben es auf gut Deutsch verkackt“, sagt der ehemalige Nationalspieler Kevin Volland

Schon vor der Partie hatte der ehemalige Nationalspieler Kevin Volland im hauseigenen Fantalk eingeräumt, in wichtigen Spielen „es auf gut Deutsch verkackt“ zu haben, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Acht Jahre lang spielen die Löwen schon in Liga drei, im Durchschnitt landeten sie auf Tabellenplatz 8,75 und holten 55,5 Punkte. Die diesjährige Bilanz des besonders teuren und namhaften Kaders: Platz acht und 56 Punkte. Bestenfalls Durchschnitt also, aber überhaupt nicht im Soll. Der zunächst gefeierte Trainer Kauczinski, im Oktober geholt, konnte daran nichts ändern: Die Rückrunde fällt sogar etwas schlechter aus als die Hinrunde.

Allerdings war Kauczinski das Ergebnis in Verl auch weitgehend egal, die Luft sei „ein bisschen raus“, hatte er vor der Reise gesagt. So handelte es sich eigentlich um das erste Testspiel der Sommervorbereitung, mit einer Rückkehr zur Viererkette und drei Spielern in der Startelf, die von den eigenen Amateuren stammen. Der 19-jährige Verteidiger Lasse Faßmann dürfte so schon einmal gelernt haben, dass man im Sechzehner den Arm stets am Körper halten sollte, denn er verursachte einen Handelfmeter (36.), der Verl die Führung durch Berkan Taz bescherte. Die weiteren Treffer erzielten Oualid Mhamdi (60.) und Julian Stark (78.).

Für Sechzig folgt ein weiteres Testspiel im Pflichtspiel-Mantel, das Toto-Pokalfinale am kommenden Samstag bei den Würzburger Kickers – der Wanderpokal mag fürs Prestige bedeutsam sein, jedoch sind beide Mannschaften schon für den DFB-Pokal qualifiziert.