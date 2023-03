Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Christian Neidhart gewann am Montagabend trotz eines Rückstands 2:1 (0:1) gegen den Tabellenführer SV Elversberg. Mit dem umjubelten Erfolg vor 11 680 Zuschauern kletterten die Mannheimer auf den fünften Tabellenplatz und verringerten den Rückstand auf die Aufstiegsränge. Innerhalb von nicht einmal einer Minute erzielten Fridolin Wagner (71.) und Adrien Lebeau (72.) die Treffer für die Waldhöfer. Die Elversberger, die durch ein Eigentor von Julian Riedel (12.) früh in Führung gegangen waren, mussten dagegen ihre vierte Saisonniederlage hinnehmen.