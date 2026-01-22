Die Autos wurden im Straßengraben geparkt, als wäre der Notstand ausgebrochen, Männer trugen auf Händen ihre kleinen Kinder herbei, als sollten diese von einem Heiligen gesegnet werden, und vor der Tür drängelten sich zu Dutzenden die Leute und schauten begierig in das Foyer der Arena in Gelsenkirchen, in dem nichts geschah – was sie nicht davon abhielt, weiterhin sehnsuchtsvoll hineinzuspähen. Es hatte sich ja längst herumgesprochen, dass an diesem Tag etwas ganz Besonderes geschehen würde auf Schalke. Die Weltpresse des Fußballs hatte darüber berichtet, nun war es so weit.