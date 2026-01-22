Die Autos wurden im Straßengraben geparkt, als wäre der Notstand ausgebrochen, Männer trugen auf Händen ihre kleinen Kinder herbei, als sollten diese von einem Heiligen gesegnet werden, und vor der Tür drängelten sich zu Dutzenden die Leute und schauten begierig in das Foyer der Arena in Gelsenkirchen, in dem nichts geschah – was sie nicht davon abhielt, weiterhin sehnsuchtsvoll hineinzuspähen. Es hatte sich ja längst herumgesprochen, dass an diesem Tag etwas ganz Besonderes geschehen würde auf Schalke. Die Weltpresse des Fußballs hatte darüber berichtet, nun war es so weit.
Edin Dzeko beim FC Schalke 04
Ein Stern des europäischen Fußballs in Gelsenkirchen? Tatsächlich wechselt Edin Dzeko, 39, zum Zweitligisten. Woanders hätte er mehr verdienen können, doch seine Ratgeber waren bekennende Schalke-Fans.
Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

... und was er über den Zustand des FC Bayern erzählt: Selbst eine maue Leistung ändert nichts am Selbstverständnis der Münchner, mit einem kurzen Druck aufs Gaspedal jeden Gegner besiegen zu können.
