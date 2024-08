Die Fußballer auf dem Rasen befanden sich in der zehnten Minute der auf sechs Minuten taxierten Nachspielzeit – aber keine Angst, das geschah nicht wegen irgendwelcher aus Fan-Unmut geworfener Tennisbälle oder Schokodublonen. Und auch die eher infantil anmutenden Duelle der Ordnungskräfte mit den Fan-Lagern beider Seiten, mit dem Pyro-Gezündel in den Ultra-Ecken, spielten bei der Bemessung der Extrazeit keine Rolle. Es ging nur darum, die Verzögerungen der Gäste aus dem Norden gerecht zu bestrafen: Der lästige Trick des Zeitspiels ist halt längst nicht aus der Mode gekommen.

Die Gastgeber mussten sich vorwerfen lassen, dass diese Taktik überhaupt erfolgreich sein konnte. Die Hanseaten brachten den 2:1 (2:0)-Vorsprung ins Ziel, auch weil die Spieler des 1. FC Köln Großchancen liegen ließen, so wie zum Beispiel kurz vor der Halbzeitpause Tim Lemperle, gegen den HSV-Keeper Heuer Fernandes allerdings eine Glanzparade in der Art von olympischen Kunstturnern zeigte.

Der HSV war bekanntlich eine Weile lang der letzte Dino der Bundesliga. Inzwischen hat der Klub nach sechs Spielzeiten in der zweiten Liga Routine darin, die Zweitliga-Saison zu eröffnen und am ersten Freitag die Tabellenspitze zu übernehmen: Hamburg durfte zum vierten Mal dem Startschuss folgen – und behielt dabei zum vierten Mal die Oberhand. Dem 2:1 im Spätsommer 2020 gegen Düsseldorf und dem 3:1 in und dem 5:3 gegen Schalke 04 in den Jahren 2021 und 2023 folgte nun also der Sieg in Köln. Aber jenseits des Sieges standen viele Fragezeichen, und an die Partien gegen Schalke konnte die Begegnung in Müngersdorf qualitativ nicht heranreichen.

Ransford Königsdörffer erzielt zwei Abstauber-Tore

HSV-Trainer Steffen Baumgart, der auch bei der Rückkehr an seine vergangene Trainerstelle in Köln eine graue Schiebermütze mit der 72 darauf trug, sah fulminante erste Minuten seiner ehemaligen Elf, mit frühen, forcierten Ballverlusten des HSV. Aber er sah auch das alte Kölner Muster, nach einem blöden frühen Gegentor in sich zusammenzusacken. Diesmal war es also ein grotesker Fehler des neuen FC-Keepers Jonas Urbig, schnöde ausgenutzt in der sechsten Minute vom Stürmer Ransford Königsdörffer. „Nach diesem ersten Gegentor schaut man schon blöd aus der Wäsche“, sagte FC-Kapitän Timo Hübers bei Sky, der FC wurde laut Coach Gerhard Struber „ein Stück weit aus dem Tritt gebracht“.

Während also die Offensivkräfte der Gastgeber verschüchtert wirkten und Luca Waldschmidt ein besonders trauriger Neuner war, legte der HSV mit seiner zweiten Großchance nach. Königsdörffer brachte das Kunststück fertig, sich den zweiten Abstauber selbst zu ermöglichen, indem er den Ball nach seinem Kopfball an die Latte gedankenschnell über die Linie bugsierte. Simon Terodde, der für beide Vereine in der zweiten Liga getroffen hatte und am Freitag erstmals als Sky-Experte fungierte, sah auf HSV-Seite etwas, das die Kölner nicht hatten: Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor.

Detailansicht öffnen Sein Geschöpf: Steffen Baumgart brachte Linton Maina in die erste Elf, als er noch Trainer in Köln war. (Foto: Marius Becker/dpa)

Baumgart weiß aber auch, dass die Punkte, die dem HSV zuletzt jeweils am Ende der Saison fehlten, nie zu Beginn flöten gingen. Schon am Freitagabend wurde also wieder gefragt, ob dies „der neue HSV“ sei: „abwartend und effizient“. Baumgart hatte da seine Zweifel, und auch Königsdörffer wollte er nicht herausheben: „Heute muss man einfach sagen, stand er ja an der richtigen Stelle. Ich habe da andere stärker gesehen“, sagte Baumgart. Manche FC-Fans könnten sich verhöhnt fühlen, angesichts der Tatsache, dass Robert Glatzel verletzt fehlt, ebenso wie der HSV-Sommerzugang Davie Selke, den Baumgart schon in Köln vergeblich versucht hatte, in einen Erstliga-Goalgetter zu verwandeln.

FC-Flügelflitzer Maina trifft per Kopf, bremst sich danach aber selbst aus

Außerdem kann noch niemand absehen, ob der FC in dieser Saison wegen der Fifa-Wechselsperre wirklich eine gute Rolle spielen kann. Wer am Freitag die extrem löchrige Mittelfeldzone der Kölner gesehen hat, konnte daran zweifeln. Vorne brachte ausgerechnet der sonst oft ziellose Flügelstürmer Linton Maina den FC fast zurück ins Spiel: Er vollendete eine von gefühlt 200 Flanken wuchtig per Kopf zum 1:2 (78.), doch danach wollte er zu viel, und seine technischen Mängel bremsten ihn. Vor allem die Szene in der Nachspielzeit der Nachspielzeit blieb in Erinnerung, als er drei Hamburger stehen ließ, seine Flanke aber nicht annähernd präzise genug war.

So durfte sich der HSV über seinen 100. Sieg in der zweiten Liga freuen. Wer allerdings den Anspruch der Hamburger kennt, der weiß, dass man sich dort auf unterklassige Rekorde nichts einbilden möchte. Und der Dino der zweiten Liga zu werden, kann kein Ziel sein, denn der HSV steht gerade mal bei 205 Zweitliga-Partien und liegt damit 989 Spiele hinter dem Rekordhalter, der SpVgg Greuther Fürth. Wer Trost bei solchen Anti-HSV-Statistiken sucht, sollte sich erinnern: Am Ende der Saison 2021/2022, als die Hamburger beim 3:1 zum Auftakt bei S04 eine erstligareife Vorstellung zeigten, hieß der Zweitliga-Meister Schalke – und der HSV verpasste den Aufstieg in den Relegationsspielen gegen Hertha BSC und deren Trainer Felix Magath.