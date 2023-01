Von Christoph Leischwitz und Markus Schäflein

Vor zwei Wochen begann die Entlassung des Trainers Michael Köllner beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München. Sie begann in dem Moment, als ihm Investor Hasan Ismaik nach einem persönlichen Treffen in den sozialen Medien sein Vertrauen aussprach. Die Geschäftsführer der Profifußball-KGaA, Marc-Nicolai Pfeifer und Günther Gorenzel, sahen sich in der Folge zwecks Klarstellung der Zuständigkeiten nämlich genötigt mitzuteilen: Es sei "festzuhalten, dass alleine die Geschäftsführung (...), insbesondere die fachliche Einschätzung des Geschäftsführers Sport, über die (...) Zusammensetzung des Trainer- und Funktionsteams entscheidet". Verbunden wurde diese Feststellung mit einer Art Ultimatum an Köllner für das Spiel gegen Zwickau.