Meldungen im Überblick

2. Bundesliga, Corona: Zweitligist SV Sandhausen hat nach dem Corona-Ausbruch in seiner Mannschaft mit Erfolg die Absetzung des Spiels beim FC St. Pauli am Sonntag beantragt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bestätigte am Freitag, dass dem SVS "nicht die notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht". Über eine Neuansetzung solle schnellstmöglich entschieden werden. Eine "umfangreiche PCR-Testung" hatte 18 positive Corona-Befunde in der SVS-Mannschaft und dem näheren Umfeld ergeben. Betroffen sind zwölf Spieler und sechs Betreuer, die sich allesamt in Quarantäne begeben haben. Stehen einem Klub "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung stehen, wird einem Absetzungantrag laut DFL-Spielordnung nicht stattgegeben. Unter diesen Spielern müssen sich "mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart" befinden.

Motorsport, Formel 1: Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel hält irgendwann eine Frau im Fahrerfeld der Formel 1 für möglich. "Ich denke nicht, dass etwas dagegen spricht", sagte der viermalige Weltmeister vor dem Grand Prix von Mexiko bei der Pressekonferenz am Donnerstag auf die entsprechende Frage eines Mädchens. Man könne aber nicht sagen wann, meinte Vettel. An den Donnerstagen vor den Rennen dürfen auch junge Fans Fragen an die Piloten stellen.

Erste Rennfahrerin in der Königsklasse des Motorsports war Maria Teresa de Filippis, die sich für drei Rennen qualifizierte. Bisher hat es nur eine Frau in die Punkteränge geschafft: Die Italienerin Lella Lombardi holte 1975 bei einem abgebrochenen Grand Prix als Sechste einen halben Zähler. Andere wie zuletzt die Britin Susie Wolff, Ehefrau des Mercedes-Teamchefs Toto Wolff, kamen der Formel 1 nahe. Sie starteten aber nie in einem Grand Prix.

Basketball, NBA: Basketballer LeBron James droht seinen Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA schon wieder zu fehlen. Der 36-Jährige fiel bei der Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder (104:107) kurzfristig wegen einer Bauchmuskelverletzung aus. "Jedes Mal, wenn LeBron ausfällt und eine gewisse Zeit verpassen wird, ist das besorgniserregend. Hoffentlich ist es dieses Mal nicht so schlimm", sagte sein Trainer Frank Vogel am Donnerstagabend (Ortszeit).

Das Portal The Athletic berichtete, James werde den Lakers mindestens eine Woche fehlen. Der Verein wolle in dieser Saison vorsichtig mit dem Routinier umgehen. James hat in seiner langen NBA-Karriere vier Titel gewonnen und gilt in der Debatte um den besten Basketballer der Geschichte als härtester Widersacher von Michael Jordan. Die Lakers, die in Anthony Davis einen zweiten Starspieler beschäftigen, gelten in dieser Spielzeit als ernsthafter Titelanwärter. James hat drei der ersten neun Saisonspielen verpasst.