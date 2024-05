Nachdem bei einem Regionalliga-Fußballspiel zwischen dem Berliner Verein BFC Dynamo und Energie Cottbus 155 Polizisten verletzt wurden, hat sich Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) empört gezeigt. "Ich verurteile das absolut", sagte Spranger am Montag am Rande eines Pressetermins. Sie forderte den Verein, den Berliner Fußballverband und Fanvereinigungen auf, noch in dieser Woche bei ihr zur Erklärung zu erscheinen. "Der Verein muss uns jetzt sagen, was er mit seiner Fangemeinde machen will. Das sind Steuergelder, die wir einsetzen mussten mit 1000 Polizisten zur Sicherung." Die Gewalt und die Angriffe auf Polizisten sei viel schlimmer gewesen als am 1. Mai, sagte Spranger. Durch solche Gewaltausbrüche in Sportstadien würden auch Familien und Kinder in Gefahr gebracht. "Wenn es zu solchen Ausschreitungen kommt, werden wir dagegen vorgehen."