Was will der große Xabi Alonso in Leverkusen? Erst mal die Europa League gewinnen - und irgendwann will er dann zu den großen Trainern gehören wie José Mourinho, sein Rivale am Donnerstagabend.

Von Philipp Selldorf

Quizfrage: Als Bayer Leverkusen das letzte und zugegebenermaßen einzige Mal einen Europacup gewann, schickte Trainer Erich Ribbeck in der zweiten Halbzeit des Finales gegen Espanyol Barcelona einen Angreifer aufs Feld, der seine Schäferhunde nach zwei typischen Action-Kino-Helden jenes Jahrzehnts benannt hatte, der selbst den Spitznamen "Boxer" trug, von den Bundesliga-Kollegen zum "Klopper des Jahres" gewählt wurde und dem besagten Trainer Ribbeck zuvor mitgeteilt hatte, er wolle trotz einer Muskelverletzung unbedingt am Spiel teilnehmen, notfalls mit gebrochenem Bein. Dass er dies ernst meinte, brauchte der Coach nicht zu bezweifeln.

Die Preisfrage lautet nun natürlich nicht, wie der Spieler hieß, denn dass von Klaus Täuber die Rede ist, dem Schützen des siegbringenden Elfmeters, weiß ja jeder. Sondern wie der Name des Schauspielers lautet, nach dessen Einzelkämpfer-Rollen die beiden Schäferhunde benannt wurden. Hinweise finden sich im weiteren Text. Einen dieser fiktiven Typen oder gar Boxer Täuber selbst könnte die etwas zu brave Elf von Bayer 04 auch jetzt gut gebrauchen, wenn sie im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales auf AS Rom trifft. Nach der ersten Begegnung steht es 0:1, was nur oberflächlich besehen undramatisch erscheint. In Wahrheit ist es ein tückisches 0:1, weil auf römischer Seite José Mourinho als Matchplaner fungiert. Leverkusens Mission gegen das Team des portugiesischen Fußball-Mephistos als Himmelfahrtskommando zu bezeichnen, ist daher keine militaristische Geschmacksverirrung wie die späteren "Rambo"-Filme, sondern ein logischer Arbeitstitel für den Feiertag, der am Donnerstag begangen wird.

Der Einfluss der Trainer könnte dabei die entscheidende Rolle spielen: Mourinho, der Showdown-Spezialist, steht Xabi Alonso gegenüber, der als Spieler kaum weniger Trophäen gewonnen hat, als Leverkusen-Küppersteg - Heimat der BayArena - Einwohner zählt. Beide haben sich am Wochenende für das Wiedersehen positioniert: Mourinho, indem er seine Stammelf in Bologna weitgehend pausieren und die Ersatztruppe originalgetreuen Mourinho-Fußball spielen ließ: 29 Prozent Ballbesitz, Endstand 0:0. Mourinho beliebt zu pokern: Er setzt auf Donnerstag statt auf die Liga. Womöglich fehlen Roma die in Bologna verpassten Punkte am Ende zur erneuten Europa-League-Qualifikation.

Dass Xabi Alonso wie Mourinho zum Zyniker wird, ist nicht zu erwarten

Alonso hingegen ignorierte die Ratschläge, beim Sonntagsspiel in Stuttgart dauerbelastete Schlüsselspieler wie Jeremie Frimpong und Moussa Diaby zu schonen, lediglich Florian Wirtz pausierte zunächst. Er bekannte sich mit seiner Aufstellung zum Versuch, im Saisonfinish beides zu erreichen: den Finaleinzug gegen Rom und einen Europacup-Platz in der Liga. Für Alonso ist das auch eine Frage von Disziplin und Sportgeist, zwei Kategorien, die ihn als Fußballmenschen definieren. Als Spieler richtete er, ein großer Wettkämpfer, seine Ansprüche am Maximum aus. Die Ökonomie des Möglichen muss er sich für seine Trainerkarriere vielleicht noch aneignen, doch dass er wie Mourinho zum Zyniker wird, ist nicht zu erwarten. Als Siegertypen haben sie trotzdem viel gemeinsam. Das Wiedersehen der beiden, die sich aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid gut kennen, fiel auffallend herzlich aus.

Was zu der Frage führt, was Xabi Alonso dann eigentlich in Leverkusen will. Dass Bayer 04 seit dem Gewinn des Uefa-Cups 1988 lediglich noch einen gegen die Hertha-Amateure errungenen DFB-Pokal in die Vitrine stellen konnte, kommt gemessen an der finanziellen und fachlichen Ausstattung einem Skandal gleich. Vielleicht ist Alonso der richtige Mann, um im Klub Sylvester Stallones Lehre zu verwirklichen, die er sein Alter Ego Rocky Balboa aussprechen ließ: "Wenn ich beim Läuten vom Schlussgong immer noch stehe, dann werde ich ... wissen, dass ich nicht nur irgendein Penner, ein Niemand bin." Oder gar ein Vize- und Neverkusen.