Im Savoy-Theater nahe der Königsallee wurden am Dienstagabend Düsseldorfs "Sportler des Jahres" ausgezeichnet. Bei den Athleten gewann Timo Boll, bei den Trainern Friedhelm Funkel. Er hatte Fortuna Düsseldorf im vergangenen Jahr vor dem Abstieg bewahrt, nachdem er den Fußballklub ein Jahr zuvor in die Bundesliga geführt hatte. Diese Leistungen sind ähnlich ehrenwert wie die Tatsache, dass Boll mit fast 39 Jahren immer noch zur Weltspitze im Tischtennis gehört.

Doch im Fortuna-Vorstand war Funkel längst nicht mehr so gut gelitten wie bei den Fans und all jenen, die bei der Publikumswahl für ihn gestimmt hatten. Zuletzt hatte die Fortuna nur eines von neun Spielen gewonnen. Und so wurde Funkel ausgerechnet am Mittwochmorgen nach der Gala im Savoy freigestellt.

Am Wochenende war die Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Vorstand hat Funkel nicht zugetraut, am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt das Ruder herumzureißen. Damit endet nach vier Jahren Funkels Engagement in Düsseldorf, vor allem aber endet nach 30 Jahren seine Trainerlaufbahn. Der 66-Jährige hat bestätigt, dass dies sein letzter Job war. "Meine Trainerkarriere ist beendet", sagte er am Mittwoch. Mit 509 Bundesliga-Spielen als Trainer steht er auf Platz sechs in einer Rangliste, die Otto Rehhagel mit 832 Spielen anführt.

Rösler stellt sich vor

Neuer Fortuna-Trainer ist der 51 Jahre alte Thüringer Uwe Rösler, der Mitte der Neunzigerjahre als Mittelstürmer bei Manchester City reüssierte und später als Trainer mehrere englische Klubs trainierte sowie bis Ende vergangenen Jahres Malmö FF in Schweden. Weil er in Deutschland lediglich 2002 kurz für die SpVgg Unterhaching aktiv war, hielt er es bei seiner Präsentation am Mittwoch für nötig, sich vorzustellen, und so sagte er: "Mein Name ist Uwe Rösler, ich bin seit 16 Jahren Trainer im Ausland und finally in der Bundesliga gelandet." Dass ihn in Deutschland kaum jemand kenne, empfinde er für die taktische Ausrichtung der Mannschaft kurzfristig "als Vorteil".

Die Trennung von Funkel ist mithin endgültig. Diesmal hätten auch demonstrierende Fans keinen Einfluss mehr gehabt wie vor einem Jahr, als der damalige Vorstandsboss Robert Schäfer die Trennung von Funkel zum Saisonende angekündigt hatte. Damals machte der Aufsichtsrat einen Rückzieher, rehabilitierte Funkel und suspendierte später Schäfer. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Ernst, ein Wirtschaftsanwalt, hat sich jüngst am Wochenende allerdings nicht als Vorsitzender wiederwählen lassen, sondern ist fortan nur noch reguläres Mitglied dieses Gremiums.

Von Machtspielen und schlechter Kommunikation war zuletzt immer wieder die Rede gewesen. Auch die Aufsichtsratsmitglieder Peter Frymuth, Vizepräsident beim Deutschen Fußball-Bund, und Martina Voss-Tecklenburg, Frauenfußball-Bundestrainerin, sollen nicht bereit gewesen sein, sich zum/zur Vorsitzenden wählen zu lassen. Stattdessen kürte man den Digitalunternehmer Björn Borgerding, 37.