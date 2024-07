Slalomkanutin Ricarda Funk:Zu viel Risiko an Tor Nummer 20

Von Saskia Aleythe

Kanuslalom ist ein Tanz, geprägt von Hingabe, aber auch von gezielter Verteidigung. Es gilt, sich klug zu entscheiden: Wo muss man mit seinem Kajak dem Wasser Paroli bieten, wo die Wellen für sich nutzen? Also lief Ricarda Funk vor ihrem Halbfinale in Paris noch einmal über den Rasen den Parcours ab, ging zwischen Tor Nummer 14 und 15 in die Hocke, verharrte. Sie schaute aufs Wasser und beobachtete, was die Wasserwalze dort anstellte. Optisch ein Schleudergang in alle Richtungen, aber wenn man seinen Sport so sieht wie Funk, dann ist das kein Grund zur Panik. Jeden Tag vor neuen Herausforderungen zu stehen, sagt Funk, „das finde ich irgendwie geil“.