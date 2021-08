Von Sebastian Leisgang

Natürlich hatte es nichts zu bedeuten, dass Dickson Abiama bei seiner Auswechslung zur Seitenlinie gesprintet war. Er hätte auch spazieren oder rückwärts gehen können, was für einen Unterschied hätte das schon gemacht? Andererseits: Die Szene veranschaulichte nicht nur, mit welchem Eifer der Stürmer bei der Sache war - Abiama stand damit stellvertretend für die gesamte Fürther Mannschaft, die eine Woche zuvor noch eine Lehrstunde erhalten hatte. 1:5 in Stuttgart, 33 Torschüsse des VfB, die 90 Minuten zum Bundesliga-Auftakt hatten eine derartige Wucht, dass sie die Fürther erst einmal hätten umwerfen können. Als Trainer Leitl am Samstagabend aber im Presseraum des Ronhofs saß, da sagte er: "Meine Jungs haben eine gute Reaktion gezeigt."

Das Duell mit Bielefeld war das erste Fürther Bundesliga-Heimspiel nach 3024 Tagen. Und er mittendrin: Dickson Abiama, 22, Senkrechtstarter der Spielvereinigung, vor fünf Jahren erst aus Nigeria nach Deutschland gekommen. Sein erster Verein: SpVgg Mögeldorf, Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe, die Gegner hießen ASN Pfeil Phönix und Sportfreunde Großgründlach. In seinem ersten Jahr schoss Abiama Tor um Tor und stieg auf, Spielklasse um Spielklasse. Erst ging er in die Verbandsliga, dann in die Oberliga, dann fiel er den Fürthern bei einem Testspiel auf.

Abiamas Geschichte ist märchenhaft - und sie führte ihn bis in die Bundesliga. In Stuttgart hatte er das Fürther Tor nach seiner Einwechslung vorbereitet, am Samstag stand er dann von Beginn an im Mittelpunkt: Abiama, wie er nach nicht einmal 90 Sekunden den ersten Schuss des Spiels abgibt. Abiama, wie er die Seitenlinie entlang wetzt, um einen langen Pass zu erlaufen. Abiama, wie er an der Grundlinie mit dem Bielefelder Verteidiger Joakim Nilsson in den Ringkampf geht.

An Dickson Abiama ließ sich gut erkennen, wie beflügelnd es ist, keinen Druck zu haben

Furchtlos und frech, so spielte der Fürther Stürmer. Und das ist ja das Gute für die ganze Mannschaft: Sie hat keinen Druck. Selbst dann, wenn es zu Hause gegen einen Gegner wie Arminia Bielefeld geht. Selbst dann, wenn die Fans vor den 90 Minuten daran erinnern, dass die Spielvereinigung in ihrem ersten Bundesliga-Jahr kein einziges Heimspiel gewonnen hat.

Man darf das nicht unterschätzen, was es heißt, keinen Druck zu haben, wie sehr es beflügeln kann, wenn man frei ist. An Abiama ließ es sich gut erkennen. "Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht", sagte Leitl später. Zwei Minuten vor der Pause hatte sein Stürmer das 1:0 auf dem Fuß. Er steuerte alleine auf das Bielefelder Tor zu, er konnte sich die Ecke aussuchen, er hatte Zeit, doch es war zu viel Zeit. Vermutlich malte er sich schon aus, wie der Ball im langen Eck einschlagen würde, doch dann wurde das Tor immer kleiner und Torwart Stefan Ortega Moreno immer größer. Auf einmal hatte der Moment Gewicht - und Abiama war dem Druck, der plötzlich doch da war, nicht gewachsen. Er schoss weit vorbei, es war sein erst zweites Bundesligaspiel.

Detailansicht öffnen Vieles richtig gemacht - aber das Tor verfehlt: Fürths Offensivspieler Dickson Abiama nach seiner vergebenen Chance gegen Arminia Bielefeld. (Foto: Sportfoto Zink/imago images)

Fünf Minuten nach der Pause stand dann Branimir Hrgota vor Ortega Moreno. Nach einem Handspiel von Manuel Prietl gab es Elfmeter für Fürth, auch Hrgota konnte sich die Ecke aussuchen, auch er hatte Zeit, doch er war dem Druck gewachsen. Er schoss den Ball unten links ins Tor, es war sein 106. Bundesligaspiel.

Nach dem Bielefelder Führungstor durch Fabian Klos (45.) stand es nun 1:1, und dabei blieb es auch, weil Abiama nur den Pfosten traf (48.) und Fürths Torwart Sascha Burchert einen Schuss von Bryan Lasme an den Pfosten lenkte (57.), bevor Bielefelds Alessandro Schöpf Gelb-Rot sah (68.).

In den 90 Minuten hatte Fürth nicht nur zwei Drittel Ballbesitz gehabt, sondern auch doppelt so viele Torschüsse wie Bielefeld abgegeben. Leitl sah sich deshalb in seinem Ansatz bestätigt - auch wenn Hrgotas Tor nicht genügt hatte, um erstmals überhaupt ein Bundesliga-Heimspiel zu gewinnen. "Wir haben gezeigt dass wir auch mit unserer Art und Weise bestehen können", sagte Fürths Trainer. An seiner Seite saß Frank Kramer, früher selbst in Diensten der Spielvereinigung, inzwischen bei der Arminia im Amt. Er sei, so sagte es Kramer, "nicht zufrieden" mit dem Auftritt seiner Mannschaft, er lobte sie aber für ihren Einsatzwillen und betonte: "Das ist der Weg der Kleinen." Nur so könne Bielefeld "im Konzert der Großen" bestehen. Ein Urteil, das natürlich auch für seinen ehemaligen Verein gilt.