11. Mai 2019, 22:29 Uhr Fünfter Saisonsieg für 96 Schick, aber zu spät

Hannover gewinnt nach der besten Saisonleistung 3:0 gegen desinteressierte Freiburger - den sechsten Abstieg des Klubs kann Trainer Thomas Doll aber nicht verhindern.

Von Christoph Ruf, Hannover

Der Stadionsprecher hatte sich bei der Anmoderation des Spieles alle Mühe gegeben: "Diese Woche hat gezeigt: Im Fußball sind Wunder möglich." Das gilt allerdings offenbar eher für Spiele, die unter angel- statt unter niedersächsischer Beteiligung stattfinden. Denn obwohl Hannover 96 sein Heimspiel gegen Freiburg über alle Maßen verdient mit 3:0 gewann, blieben überraschende Wendungen oder gar Wunder aus: Hannover steigt mit nur 21 Zählern zusammen mit den noch schlechteren Nürnbergern aus der Bundesliga ab.

Nun mag mancher Hannover-Fan deshalb bereits einen stinknormalen Ligasieg als eine Art Wunder empfinden. Doch auch für den eher zu niedrig ausgefallenen Sieg am Samstag gab es ganz natürliche Erklärungen. Zum Beispiel die, dass Gegner Freiburg wie eine Mannschaft spielte, für die es um gar nichts mehr geht und die den Rest der Saison als ärgerliche Verzögerung vor dem verdienten Jahresurlaub betrachtet. Oder die, dass Hannover richtig gut Fußball spielte und zumindest die Interpretation möglich machte, dass diese vollkommen verkorkste Saison vielleicht auch anders hätte laufen können, wenn Spieler wie Bebou oder Niklas Füllkrug nicht ganz so lange ausgefallen wären.

Die Gäste agieren wie bei einem Vorbereitungskick auf dem Dorf

Während der fünfte Saisonsieg der Niedersachsen den Anhängern also durchaus Spaß gemacht hat, kündigte Freiburgs Trainer Christian Streich an, man werde den "Scheiß, den wir gespielt haben", sehr genau analysieren. Wobei dafür eigentlich schon die drei Gegentreffer reichen: Beim ersten nickte Waldemar Anton einen Freistoß von Edgar Prib ein (39.). Dass der Ball vorher 35 Meter in der Luft war, stellt weder Freiburgs Innenverteidigung noch Keeper Alexander Schwolow, der auf der Linie blieb, ein gutes Zeugnis aus. Das zweite Tor fiel ebenfalls so locker, lässig und leicht wie bei einem Vorbereitungsspiel auf dem Dorf. Nach einer schönen Ballannahme von Linton Maina passte der aus dem Fußgelenk nach innen, wo Ihlas Bebou ebenfalls nur das Fußgelenk aktivieren musste (51.). Die Frage, womit sich die jeweiligen Gegenspieler währenddessen gedanklich beschäftigten, stellte sich hier ebenso wie beim dritten Tor, einem allerorten bestaunten 25-Meter-Schuss von Walace (81.). Der ehemalige Hamburger fiel danach auf die Knie und zeigte dankbar mit beiden Zeigefingern Richtung Himmel. Doch mit diesem Enthusiasmus war der Brasilianer zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich alleine.

Schließlich war die anfangs noch durchaus optimistische Stimmung spätestens nach dem Seitenwechsel deutlich abgekühlt. In der Halbzeit hatte sich unter den 38 000 Zuschauern herumgesprochen, dass Stuttgart 1:0 führte, und als in Schwaben das 2:0 nachgelegt wurde, machte das ebenfalls in Echtzeit die Runde: Die Dezibelzahlen fielen jedenfalls innerhalb von wenigen Sekunden merklich ab. Am Ende stand ein souveräner 3:0-Sieg, der mit höflichem Applaus und Respektbezeugungen bei der Abschiedsrunde der Spieler goutiert wurde.

Die Zwischenstände aus Stuttgart dämpfen die Stimmung rasch

Bei den 96-Spielern, die zum größten Teil in der kommenden Zweitligasaison nicht mehr für Hannover spielen werden, rief der Abstieg unterschiedliche Reaktionen hervor. Während Trainer Doll, der selbst angefasst wirkte, von weinenden und niedergeschlagenen Spielern in der Kabine berichtete, merkte man anderen an, dass sie sich ebenso wie die meisten Zuschauer schon vor dem Anpfiff keine allzu großen Illusionen mehr gemacht hatten, dass sie den Sechs-Punkte-Rückstand auf den VfB Stuttgart in zwei Spielen noch aufholen können würden. Keeper Michael Esser fand, man sei "im Endeffekt einfach zu spät aufgewacht. Dann hat Stuttgart hier und da mal gepunktet, und es war vorbei".

Auch Doll, der immerhin einen kleinen Formanstieg im Saisonfinish für sich reklamieren kann, betonte, dass der Absturz eines Vereins, der vor der Saison mit vielem gerechnet hatte, nur nicht mit dem Abstieg, eine lange Vorgeschichte hat: "Wir sind nicht heute abgestiegen. Es wird genug Zeit geben, das aufzuarbeiten." Dass er selbst aktiver Teil dieses Aufarbeitungsprozesses sein wird, scheint derweil nicht eben wahrscheinlich. Eine entsprechende Frage beantwortete er mit dem Hinweis, er sei "mit dem Präsidenten so verblieben, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen". Doll wirkte dabei allerdings nicht sonderlich zuversichtlich, dass seine Eigenwerbung ("Die Mannschaft ist zusammen gewachsen") von Erfolg gekrönt sein wird.