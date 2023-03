Italien hat sich in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) nach den Achtelfinals in den drei Klub-Wettbewerben zurückgemeldet. Die Serie A hat sechs von sieben Mannschaften in die europäischen Viertelfinals gebracht, die Bundesliga hingegen gerade mal zwei von acht.

Das schlägt sich auch in der aktuellen Fünfjahreswertung nieder, die über die Verteilung der Teilnehmerplätze in der Saison 2024/25 entscheidet. Dort führt England (Gesamt: 106,427 Punkte) vor Spanien (90,885) - dahinter folgen Deutschland (81,731) auf Platz drei und die näherkommenden Italiener (77,212). Fünfter ist Frankreich (60,987).

Die vier Startplätze der Bundesliga in der Champions League sind zwar nicht gefährdet, aber die Bilanz ist alarmierend. Die Bundesliga hat im aktuellen Kalenderjahr (Zwischenrunde und Achtelfinale) nur 2,625 Punkte ergattert, die Italiener 5,714. Und mit nur noch zwei verbliebenen Teams im Europacup (FC Bayern und Leverkusen) gegen sechs aus Italien sieht die Restsaison auch nicht rosig aus. England ist mit 3,286 Punkten an der Spitze der Tabelle dieses Jahres, Spanien schwächelt 2023 (2,000).