Liebe!

Im Stadion gibt es kaum noch Geheimnisse, Kameras und Lippenleser überall - aber was sich Trainer 1 und Trainer 2 bei der Umarmung nach dem Spiel ins Ohr flüstern, das kann man nur durch knallharte Recherche rauskriegen. Also, nachgefragt beim Leipziger Coach Marco Rose nach dem 3:2 gegen Hertha BSC: Was hat er dem Berliner Kollegen Sandro Schwarz zugeflüstert? Antwort: "Dass ich ihn liebe und alles Gute wünsche." Hach, seufz, Liebe überall! Auch Schwarz hatte selbige für seine Spieler empfunden: "Ich liebe sie für das, was sie gemacht haben", schwärmte er nach dem Abpfiff über Leidenschaft und Kampfesmut. Dass sie verloren hatten, sei aber auch erwähnt.

Sieben!

Detailansicht öffnen (Foto: Eibner/Memmler/Imago)

Mit der Jubelpose von Marcus Thuram kann Daniel Farke wenig anfangen, mit Thurams Torquote umso mehr. "Sieben Tore in zehn Bundesligaspielen ist ein Durchschnitt, den ich von einem Spieler seiner Klasse erwarte", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach, nachdem der Stürmer auch beim 2:2 (1:1) der Gladbacher beim VfL Wolfsburg zweimal getroffen hatte. Thuram zelebrierte erneut seine Torgeste, um die er bislang ein Geheimnis macht: Ein Zeigefinger an die Stirn, ein Zeigefinger an den Bizeps - da bleibt viel Luft für Spekulationen. "Heutzutage musst du als Offensivspieler eine Marke kreieren, das ist nicht so meins", sagte Farke, der früher auch Stürmer war.

K.o.-Schlag!

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Huebner/Imago)

Dass Schiedsrichter deutlich kommunizieren, mit Worten und Gesten, ist zu begrüßen, ganz so deutlich hätte es aber nicht sein müssen aus Sicht des Spielers Paul Nebel vom Karlsruher SC. In der 25. Minute der Partie gegen Darmstadt 98 zeigte Schiedsrichter Alexander Sather mit dem rechten Arm einen Freistoß an: Mit Schwung holte er aus - und erwischte den gerade vorbeitrabenden KSC-Profi Paul Nebel mit Wucht mit dem Ellenbogen. Nebel sackte benommen zusammen, konnte nach einer kurzen Behandlungspause aber weitermachen. Und am Ende schmerzte dann vor allem die Niederlage: Trotz 1:0-Führung verlor der KSC 1:2. Darmstadt ist neuer Tabellenführer der zweiten Liga.

Stromausfall!

Detailansicht öffnen (Foto: Craig Brough/Reuters)

Sie hören, dass Sie nichts hören: Wegen eines Stromausfalls im Stadion Elland Road ist das Premier-League-Match zwischen Leeds United und dem FC Arsenal am Sonntag kurz nach dem Anpfiff unterbrochen worden. Der Stromausfall verursachte technische Probleme in der Kommunikation des Schiedsrichtergespanns um Chris Kavanagh mit seinen Assistenten und dem Videoschiedsrichter. Nach rund einer halben Stunde konnte die Partie zwischen dem Team von Ex-Leipzig-Trainer Jesse Marsch und dem als Tabellenführer angereisten FC Arsenal schließlich fortgesetzt werden, und zwar exakt ab der 69. Spielsekunde, wie Leeds mitteilte. Die Tabellenführer aus London gewannen mit 1:0.

Gold?

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Kern/Getty Images)

Das Tor in Potsdam wird in die Wahl nicht mehr einfließen, wichtig war es trotzdem: Der zweite Saisontreffer von Alexandra Popp bedeutete die Führung für den VfL Wolfsburg in der Partie bei Turbine Potsdam. Am Ende stand es 2:0 für den Titelverteidiger, es war der vierte Sieg im vierten Bundesligaspiel. Um einen persönlichen Titel geht es für Popp nun an diesem Montag: Mit Teamkollegin Lena Oberdorf ist sie eine von zwei deutschen Fußballerinnen unter den 20 für den Ballon d'Or nominierten Frauen. Angreiferin Popp, 31, die als Kapitänin sechs Treffer zu Platz zwei des deutschen Nationalteams bei der EM in England im Sommer beitrug, darf sich durchaus Chancen ausrechnen.