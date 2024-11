Marcelo , 36, hatte einen Traum: bei der Klub-WM 2025 in den USA mit seinem Stammverein Fluminense gegen seinen langjährigen Arbeitgeber Real Madrid anzutreten. Daraus wird nun nichts mehr. Am Samstag löste „Flu“ den Vertrag mit Marcelo „in beiderseitigem Einvernehmen“ auf, als Folge einer Insubordination des Linksverteidigers. „Flu“-Trainer Mano Menezes hatte Marcelo im Maracanã-Stadion gegen Grêmio aus Porto Alegre in der 90. Minute einwechseln wollen, um das 2:1 zu sichern; dann stubste er ihn im Wortsinn zurück auf die Ersatzbank und brachte Kennedy. „Ich habe etwas gehört, das mir nicht gefallen hat“, sollte Menezes später sagen, ohne Details zu erklären. Unbestätigten, aber plausiblen Berichten zufolge soll sich Marcelo das herzliche Getue des Chefs verbeten haben. Er hatte den Arm über Marcelos Schulter gelegt; der Profi argwöhnte, der Coach habe den Fans eine inexistente Nähe vorgaukeln wollen. So oder so: Grêmio glich zum 2:2 aus – und Marcelo sucht einen neuen Klub, möglichst mit Klub-WM-Ticket. Aber dass der BVB einen Linksverteidiger braucht, ist nur ein Gerücht. Javier Cáceres

Mach mal'n Punkt

Phillip Tietz. (Foto: Christian Schroedter/Imago)

Es soll Menschen geben, gar nicht mal wenige, die an einem Samstagnachmittag lieber Hertha BSC gegen den 1. FC Köln sehen würden, ein Bundesliga-Klassiker, nicht wahr? Spielten am Samstag aber mal wieder in der zweiten Liga gegeneinander (0:1). Stattdessen trafen im sogenannten Oberhaus zum mittlerweile 27. Mal der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg aufeinander, ein nicht eben stürmisch geliebter Werksklub, der in grauer Quälix-Vorzeit – doch, doch – mal Meister war, und ein Irgendwie-immer-noch-dabei-Verein, der außer einer Europa-League-Teilnahme und einem zerstörten Elfmeterpunkt (in Köln!) bislang kaum Erinnernswertes hinterlassen hat. Die Partie endete 1:1, Augsburg führt in diesem zähen Zweikampf mit neun Siegen zu acht, bei nun zehn Unentschieden. Der FCA hatte auswärts zuvor sieben Mal verloren, der letzte Sieg gelang im März – in Wolfsburg. Auch diesmal führten sie durch den Treffer von Phillip Tietz, ehe der VfL kurz vor Schluss noch egalisierte. „Auch wenn es sich echt scheiße anfühlt, müssen wir trotzdem zufrieden sein“, sagte Tietz. Andere wären froh, sie würden überhaupt in der Bundesliga spielen. Johannes Schnitzler

Revolution vertagt

Tim Lemperle (rechts). (Foto: Soeren Stache/dpa)

Rheinländer und Preußen sind einander nicht grün; jene haben den anderen die Annexion der Domstadt aus dem Jahr 1815 und deren Auswirkungen auf den Karneval nicht vergessen. Nun dürfte neuer Missmut hinzukommen: Am Samstag waren 15 000 Fans des 1.FC Köln in die Hauptstadt des einstigen Königreichs Preußen gereist; nicht wenige darunter von der Hoffnung auf Berliner Schützenhilfe getragen. Sie führen einen Kampf gegen Sportdirektor Christian Keller und Trainer Gerhard Struber, der an Rebellionen gegen Besatzer aller Art erinnert. Die Gelegenheit schien günstig: Hertha hatte zuletzt drei Siege aneinandergereiht. Doch Hertha enttäuschte und verlor gegen ein solides, aber blasses Köln durch ein Tor von Tim Lemperle. Die FC-Fans freuten sich, zumindest vordergründig. Weil man einer Redewendung aus einem Berliner Schwank zufolge Feste feiern muss, wie sie fallen, weil drei Punkte drei Punkte sind und weil es dem kölschen Grundgesetz zufolge immer „kütt wie et kütt“ – was für Struber und Keller weiterhin „nix Jootes“ heißen muss. Javier Cáceres

Blaue Sitze

Hoffenheim hat eigentlich jedes zweite Wochenende noch Karten zu vergeben (im Hintergrund). (Foto: IMAGO/Thomas Voelker/IMAGO/Jan Huebner)

Nur noch Ortskundige erinnern sich, dass das Stadion der TSG Hoffenheim ursprünglich in Heidelberg gebaut werden sollte. Es kam anders, weil sogar ein Milliardär wie Dietmar Hopp am deutschen Baurecht verzweifeln kann, aber kein Problem, hieß es damals, der Standort in Sinsheim ist sowieso viel besser für die Anreise: Eigene Autobahnausfahrt, S-Bahnhof, das macht es einfach für die vielen Fußballbegeisterten aus der Metropolregion, zur TSG zu gelangen. Am Wochenende, beim 0:2 gegen St. Pauli, hatte man aber wiederholt den Eindruck, dass sogar mehr Gäste als Einheimische die Pre-Zero-Arena bevölkerten. Mittlerweile machen sich viele Fanszenen gar einen Spaß daraus, Karten zu kaufen, die in Sinsheim keiner will. Das Hoffenheimer Stadion zeigt jedes zweite Wochenende mehr Plastikschalen als jeder andere Standort, eine Auslastung von 79 Prozent ist mit Abstand Ligatiefstwert, alle restlichen Klubs kommen auf über 90, die meisten auf über 99. In der Vergangenheit half dagegen nur attraktiver Fußball der TSG – doch der ist gerade nicht in Sicht. Martin Schneider

Pfälzer Kagawa

Daisuke Yokota. (Foto: Gladys Chai von der Laage/IMAGO)

Als Daisuke Yokota im Sommer nach Kaiserslautern kam, da sorgte das nicht für große Aufregung, was insofern bemerkenswert ist, als dass in der Pfalz eigentlich alles rund um den FCK große Aufregung erzeugt. Aber der Japaner kam per Leihe aus Gent, saß dort hauptsächlich auf der Bank. Menschen in den Vereinsforen recherchierten immerhin, dass Yokota in Lettland Meister wurde und in Polen mit Lukas Podolski zusammengespielt hat. Und: Yokotas Agentur hatte einst Shinji Kagawa nach Dortmund vermittelt. Das wurde als gutes Zeichen gedeutet. Die ersten Spiele spielte Yokota dann auch eher so, wie es seine bisherige Karriere vermuten ließ, aber seit vier Partien hat er den Kagawa in sich entdeckt: Er ist von Zweitligaverteidigern kaum aufzuhalten, im DFB-Pokal hatten auch die Stuttgarter ihre Probleme. Beim 2:2 des FCK gegen Magdeburg holte er mit schnellen Schritten einen Elfmeter heraus und war für einen Platzverweis des Gegners mitverantwortlich. Nur Lauterns wacklige Defensive verhindert aktuell noch, dass die Aufregung richtig groß wird. Martin Schneider