Zum Hauptinhalt springen

Niclas Füllkrug bei der AC MilanEine große Bühne, um es doch noch mal allen zu zeigen

Lesezeit: 4 Min.

Große Nummer: Die Neun, wie hier im Juni 2025 im Nationalteam, soll Niclas Füllkrug auch in Mailand tragen.
Große Nummer: Die Neun, wie hier im Juni 2025 im Nationalteam, soll Niclas Füllkrug auch in Mailand tragen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Niclas Füllkrug, vor nicht allzu langer Zeit noch Deutschlands bester Stürmer, wechselt nach verlorenen Jahren in der Premier League zur AC Milan. Immerhin: Ü30-Spieler sind dort sehr willkommen.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

Die Sache mit dem Fluch wird sich inzwischen wohl bis zu Niclas Füllkrug herumgesprochen haben, auch wenn es ein sehr spezielles Mailänder Thema ist. „Vielleicht haben sie es ihm noch nicht gesagt“, schrieb die Gazzetta dello Sport vor einigen Tagen fast tröstend, als bekannt wurde, dass der Deutsche bei seinem neuen Verein in Norditalien die Trikotnummer neun gewählt hatte. Vielleicht sollten sie ihm besser gar nicht erst sagen, worin die tiefere Bedeutung dieser Wahl liegt.

Zur SZ-Startseite

Premier League
:Ganz Liverpool seufzt vor Erleichterung mit Florian Wirtz

Dem Nationalspieler gelingt endlich sein erstes Tor für seinen neuen Klub, ein kompliziertes Halbjahr endet versöhnlich. Doch alle Probleme im Luxuskader der Reds sind längst nicht ausgeräumt.

SZ PlusVon Sven Haist

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite