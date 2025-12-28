Die Sache mit dem Fluch wird sich inzwischen wohl bis zu Niclas Füllkrug herumgesprochen haben, auch wenn es ein sehr spezielles Mailänder Thema ist. „Vielleicht haben sie es ihm noch nicht gesagt“, schrieb die Gazzetta dello Sport vor einigen Tagen fast tröstend, als bekannt wurde, dass der Deutsche bei seinem neuen Verein in Norditalien die Trikotnummer neun gewählt hatte. Vielleicht sollten sie ihm besser gar nicht erst sagen, worin die tiefere Bedeutung dieser Wahl liegt.